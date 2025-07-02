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ЗСУ продовжують бої на Луганщині: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області

02 липня 2025, 09:56

ЗСУ продовжують бої на Луганщині: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області

Територія Луганської області під контролем ЗСУ. Фото: карта DeepState Територія Луганської області під контролем ЗСУ. Фото: карта DeepState

30 червня голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що нібито російська армія на 100% окупувала Луганську область. Про це стало відомо із його заяви в ефірі російського «Першого каналу».

За його словами, «буквально два дні тому пройшла доповідь».

«Територія повністю звільнена – 100%», – сказав Пасічник.

Однак 2 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що за минулу добу російські війська намагалися просунутися поблизу селища Білогорівка та села Греківка.

«Мали авіаційну підтримку, атакували зі ствольної артилерії та FPV-дронами», – додав він.

У Генеральному штабі ЗСУ також повідомили про бої поблизу Білогорівки 1 липня.

У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» розповіли, що за минулу добу українська армія відбила атаки ЗС РФ у Серебрянському лісі.

Крім того, в американському Інституті вивчення війни зазначили, що навіть Z-блогери спростовують заяву Пасічника, оскільки бої йдуть за села Надія та Новоєгорівка.

Згідно з даними на карті проєкту DeepState, ЗСУ контролюють Новоєгорівку та найближчу місцевість, ведуть бої в районі Греківки та в Серебрянському лісі.

Варто зазначити, що про повне захоплення Луганщини ще 3 липня 2022 року доповідав тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі із головою Кремля Володимиром Путіним.

Територія Серебрянського лісу під контролем ЗСУ. Фото: карта DeepState

Нагадаємо, що Росія в червні окупувала найбільше української території в 2025 році.

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