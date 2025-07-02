Російські війська просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

Просування російської армії на Донеччині. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у селах Багатир та Новосергіївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися біля села Богданівка на Донеччині.



Крім того, російські війська просунулися у селі Кам'янське у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 російських атак, на Новопавлівському - 28.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують бої на Луганщині, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області.