Луганчанин виявився агентом ФСБ: студент допомагав РФ завдавати ударів

Контррозвідка Служби безпеки України виявила у Черкасах чергового агента ФСБ. Ним виявився 20-річний студент місцевого університету, завербований російською спецслужбою.

За даними слідства, молодик раніше проживав у Луганську, але до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вузу.



Після дистанційного вербування агент почав передавати ворогові інформацію про результати обстрілів: він знаходив місця попадань і відправляв куратору фотозвіти.

Також фігурант стежив за адміністративним будинком обласного управління Нацполіції, намагаючись визначити рівень охорони стратегічного об'єкта.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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