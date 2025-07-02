Російські дрони вночі атакували шахту «Добропільська»

Шахта «Добропільська» в Донецькій області вночі зазнала російського обстрілу. Ілюстративне фото

Безпілотники російської окупаційної армії атакували вночі шахту «Добропільська» у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Два російські БПЛА (попередньо, «Герань») атакували шахту “Добропільська”. Прямо під час зміни, коли у шахті працювала 91 людина», — написав Волинець у Фейсбуці.

Він зазначив, що дивом обійшлося без постраждалих.

«Удар прийшовся на поверхню — зафіксовано руйнацію будівлі ремонту шахтного обладнання. Станом на ранок пожежу було ліквідовано», — додав народний депутат.

Раніше повідомлялося, що в Краматорську Донецької області в ніч проти 2 липня пролунало не менше п'яти вибухів. За свідченням містян, вибухи лунали в період з 01:15 до 01:30. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю музичної школи.