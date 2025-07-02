Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ вночі обстріляла селище під Дружківкою: є загибла та поранений, під завалами можуть бути люди

02 липня 2025, 11:45

Армія РФ вночі обстріляла селище під Дружківкою: є загибла та поранений, під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу селища Райське на Донеччині. Фото: Дружківська МВА Наслідки обстрілу селища Райське на Донеччині. Фото: Дружківська МВА

Вночі 2 липня російські окупанти вдарили по селищу Райське Дружківської територіальної громади. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Вже відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

«Зруйнований приватний будинок. Під завалами можуть бути люди», – сказали в поліції.

Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков уточнив, що загинула жінка 1951 року народження.

Місцевий житель отримав важкі поранення обличчя та голови. Всього зруйновані чотири приватні будинки та пошкоджений газопровід.

Нагадаємо, що 1 липня російські війська завдали ударів по центру міста Покровськ у Донецькій області, внаслідок чого є поранені.

ТЕГИ

Місця
Райське
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені Обстріл Завали
Люди
Андрій Панков
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:45
Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
11:36
В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак
10:10
Очільник угрупування «ЛНР» заявив про повне захоплення Луганської області російськими військами
09:33
В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі
23:00
В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»
22:30
У Донецьку після обстрілу спалахнув ринок
21:59
Вибухи у Донецьку: над містом підіймається дим, працює ППО
14:50
На окупованій Донеччині з 1 липня абоненти «Фенікса» зможуть пройти верифікацію на пошті
14:35
Окупанти на ТОТ Херсонщини вербують дітей у проросійські організації
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
16:25
Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму
14:35
З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії
12:16
Рух спротиву «Жовта Стрічка» нагадав окупантам про Конституцію України: дві ключові статті на вулицях семи міст
10:32
Нічна аварія в Луганській області: понад три населені пункти без світла
09:54
Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
12:22
Аксьонов їздить по Криму під прикриттям мобільного РЕБ
усі новини
14:35
Війська Росії вдарили по Дружківці та Покровську: загинули дві людини, ще шість – поранені
14:18
У Генштабі спростували захоплення першого села на Дніпропетровщині: військові РФ знищені або потрапили в полон
13:58
Міноборони України: Київ не отримував офіційних повідомлень про заморожування поставок від США
13:14
Євросоюз отримав понад сотню тисяч тонн російського палива в обхід санкції — ЗМІ
13:09
На ЗАЕС діють «школи пілотів» FPV-дронів: Нікополь — полігон
12:26
Путін відмовився від припинення вогню, війна перейде в 2026 — Центр протидії дезінформації
12:19
ЗСУ просунулися під Мирноградом у Донецькій області – ISW
12:18
Вранці три вибухи пролунали біля ринку у Костянтинівці
11:46
З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області
11:45
Армія РФ вночі обстріляла селище під Дружківкою: є загибла та поранений, під завалами можуть бути люди
11:28
Російські війська завдали ударів по центру Покровська: є поранені
11:28
Російські дрони вночі атакували шахту «Добропільська»
11:10
Луганчанин виявився агентом ФСБ: студент допомагав РФ завдавати ударів
10:24
Російські війська просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
10:23
Дніпропетровщина: РФ застосувала FPV-дрон по Нікополю: постраждали мирні жителі
09:57
Війська РФ обстріляли лікарню в Херсоні: поранені пацієнти та медсестри
09:56
ЗСУ продовжують бої на Луганщині: голова угруповання «ЛНР» збрехав про повне захоплення області
09:41
Гарячі напрямки фронту: Покровський, Лиманський та Новопавлівський — Генштаб ЗСУ
09:18
Щонайменше п'ять вибухів уночі прогриміло в Краматорську
09:10
Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинули дві людини, ще 10 – поранені
усі новини
ВІДЕО
З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області
02 липня, 11:46
Шахта «Добропільська» в Донецькій області вночі зазнала російського обстрілу. Ілюстративне фото Російські дрони вночі атакували шахту «Добропільська»
02 липня, 11:28
Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц
02 липня, 08:27
Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico
02 липня, 07:42
Загиблий командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич. Фото: бригадний генерал ЗСУ Сергій Собко Росія завдала ракетного удару по Гуляйполю: загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові
01 липня, 21:40
Су-34 з випущеним шасі в небі над Нижньогородською областю. З'явилося відео Су-34, який зазнав аварії в Нижньогородській області
01 липня, 20:05

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір