Армія РФ вночі обстріляла селище під Дружківкою: є загибла та поранений, під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу селища Райське на Донеччині. Фото: Дружківська МВА

Вночі 2 липня російські окупанти вдарили по селищу Райське Дружківської територіальної громади. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Вже відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.



«Зруйнований приватний будинок. Під завалами можуть бути люди», – сказали в поліції.



Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков уточнив, що загинула жінка 1951 року народження.



Місцевий житель отримав важкі поранення обличчя та голови. Всього зруйновані чотири приватні будинки та пошкоджений газопровід.

Нагадаємо, що 1 липня російські війська завдали ударів по центру міста Покровськ у Донецькій області, внаслідок чого є поранені.