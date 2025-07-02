З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області

Сьогодні — День заснування Донецької області. 2 липня 1932 року було офіційно утворено Донецьку область. Спочатку її адміністративним центром став Бахмут, проте вже за два тижні центр було перенесено до Донецька.



Історично територія сучасного регіону має багате минуле. У ХІ—ХІІІ століттях частина цих земель входила до складу Половецької землі. А в XVI—XVIII століттях — у Кальміуську та Орельську паланки Війська Запорізького Низового.



Донбас має глибоке європейське коріння. У ХІХ столітті становлення регіону як промислового центру відбувалося завдяки внеску підприємців із різних європейських країн — Англії, Бельгії, Франції, Нідерландів та Швейцарії.