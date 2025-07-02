Вранці три вибухи пролунали біля ринку у Костянтинівці

Один із ранкових «прильотів» 2 липня у Костянтинівці Донецької області. Фото із соцмереж

У Костянтинівці Донецької області вранці 2 липня пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що в районі центрального ринку близько 9:40 були «прильоти». Очевидці стверджують, що було щонайменше три авіаудари.

За повідомленням містян, внаслідок атаки пошкоджено багато торгових павільйонів, а також магазини на вулиці Артемівській.

Також зафіксовано обрив лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали у Дружківці Донецької області у ніч проти 2 липня. Вибухи прогриміли приблизно о 01:15 та о 01:20. Перед цим були чутні характерні звуки пролітаючих дронів і роботи засобів ППО.