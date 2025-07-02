ЗСУ просунулися під Мирноградом у Донецькій області – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південній частині села Миролюбівка.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», російська армія 30 червня атакувала українські позиції поблизу Миролюбівки.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують бої на Луганщині, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області.