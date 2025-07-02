На ЗАЕС діють «школи пілотів» FPV-дронів: Нікополь — полігон

На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС функціонують так звані школи пілотів FPV-дронів. Про це повідомляє військовий блогер «Офіцер».



За його інформацією, на ЗАЕС наразі працюють три такі школи. Росіяни безкарно використовують об'єкт у своїх цілях, адже ймовірність удару у відповідь по атомній електростанції вкрай мала через її стратегічну та технічну специфіку.



FPV-дрони активно застосовуються для ударів по Нікополю, проте ситуація не набуває широкого резонансу, оскільки в районі міста немає активної лінії бойового зіткнення, як, наприклад, у Донецькій області.



Вже кілька років Нікополь піддається атакам з боку FPV-дронів і, по суті, став тренувальним майданчиком для російських операторів БПЛА. Застосування дронів із району ЗАЕС — це давно відомий факт. Саме звідти відбувається запуск, а також проводиться навчання нового особового складу.

«Навіть якщо вдається зафіксувати точку старту дрону, ймовірність удару у відповідь залишається вкрай низькою через специфіку об'єкта», — йдеться в повідомленні.



Окремо автор порушує питання: наскільки і як саме захищений від цих погроз сам Нікополь.

Нагадаємо, вранці 2 липня по Нікополю на Дніпропетровщині відбулася атака із застосуванням FPV-дрону. Внаслідок удару постраждали четверо місцевих жителів.