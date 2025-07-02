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Міноборони України: Київ не отримував офіційних повідомлень про заморожування поставок від США

02 липня 2025, 13:58

Міноборони України: Київ не отримував офіційних повідомлень про заморожування поставок від США

Сьогодні у низці медіа з'явилася інформація про припинення військових постачань Україні з боку Пентагону. У зв'язку із цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою.

У ньому йдеться, що українська сторона звернула увагу на повідомлення про затримку окремих компонентів раніше схвалених пакетів оборонної допомоги від США і наразі з'ясовує актуальні обставини щодо кожного елемента постачання.

При цьому Міністерство оборони України наголошує, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків передачі озброєння не надходило. Відомство працює з фактичними даними та перевіряє деталі по кожному пункту.

Для уточнення ситуації Україна запросила телефонну розмову з американськими колегами. Про результати цих контактів планується повідомити додатково як з боку Міноборони, так і Міністерства закордонних справ.

Окремі публічні коментарі, які пролунали в Україні у зв'язку з цією темою, можуть не відображати всієї повноти фактичної інформації. Міністерство закликає орієнтуватися на офіційні та перевірені джерела.

У заяві також наголошується на критичній важливості збереження стійкості, безперебійності та передбачуваності у наданні узгодженої оборонної допомоги, особливо у контексті зміцнення систем протиповітряної оборони.

Україна висловлює подяку Сполученим Штатам за підтримку та високо цінує зусилля американських партнерів, спрямовані на досягнення стійкого світу, йдеться у повідомленні.

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