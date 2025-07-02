Війська Росії вдарили по Дружківці та Покровську: загинули дві людини, ще шість – поранені

Наслідки удару по Дружківці. Фото: Донецька ОВА

2 липня російська армія обстріляла міста Дружківка та Покровськ у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У Покровську росіяни вбили двох чоловіків та поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом та містом Родинське.



У Дружківці внаслідок ударів дронами-камікадзе «Шахед» постраждали три людини. Пошкоджені чотири будинки.

Нагадаємо, що вночі 2 липня армія РФ обстріляла селище під Дружківкою, внаслідок чого є загибла та поранена, під завалами можуть бути люди.