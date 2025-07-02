Російські війська атакували пожежників у Дружківці з дрону — фото

На Донеччині російські війська завдали удару рятувальникам: пошкоджено пожежну техніку. Під час ліквідації наслідків обстрілу приватного житлового сектору у Дружківській громаді 2 липня окупанти прицільно атакували рятувальників за допомогою дрону. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Особовий склад не постраждав: пожежники вчасно призупинили роботи та відійшли на безпечну відстань.

Внаслідок удару пошкоджено пожежну автоцистерну — вибуховою хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.

2 липня російська армія обстріляла міста Дружківка та Покровськ у Донецькій області.

У Покровську росіяни вбили двох чоловіків та поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом та містом Родинське. У Дружківці внаслідок ударів дронами-камікадзе «Шахед» постраждали троє людей. Пошкоджено чотири будинки.