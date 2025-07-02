Північна Корея може потроїти військову присутність у війні проти України

Відповідно до даних української розвідки, з якими ознайомився телеканал CNN, Північна Корея планує значно збільшити кількість своїх військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на боці Росії.



За наявною інформацією, додатковий контингент може бути перекинутий до Росії протягом найближчих місяців. Це доповнення до приблизно 11 000 військовослужбовців, яких Пхеньян направив у листопаді. На Заході офіційно повідомили, що близько 4 000 із північнокорейців, які вже прибули, було вбито або поранено.

Незважаючи на втрати, співпраця між Пхеньяном та Москвою продовжує посилюватись.

У документі також наголошується на високій ймовірності того, що бійці з КНДР візьмуть участь у наступальних діях на окупованих територіях України, пише CNN.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» вже повідомляли, що Північна Корея розглядає можливість відправлення додаткових військ до Росії для участі у війні проти України вже у липні чи серпні.