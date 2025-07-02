Удар по Райському під Дружківкою: з-під завалів дістали пораненого, рятувальні роботи завершені

Наслідки обстрілу селища Райське на Донеччині. Фото: Дружківська МВА

Завершені рятувальні роботи на місці російського удару у селищі Райське Дружківської територіальної громади. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні будинки й виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів.



«Однак через повторний обстріл гасіння пожежі припинили. Там «прилетів» дрон, пошкоджена пожежна автоцистерна. Загрози розповсюдження вогню немає. Рятувальники дістали з-під завалів пораненого чоловіка 1952 року народження», – розповіла Бахал.

Нагадаємо, що Райське російські окупанти обстріляли вночі 2 липня. Також відомо про загиблу жінку.