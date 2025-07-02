Викрито командування батальйону на Одещині: їх підозрюють у розкраданні майже 100 млн гривень

СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн. гривень. Фото: Служба безпеки

Українські правоохоронці затримали командування батальйону в Одеській області. Їх звинувачують у розкраданні майже 100 млн гривень. Є інформація, що фігуранти продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Про це передає СБУ.



Організатором угод є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону, перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них — двоє його заступників.



«Підозрювані фіктивно оформляли місцевих підприємців і знайомих на службу у свою військову частину. Вартість таких «послуг» становила до 5 тисяч доларів. Насправді такі «мобілізовані» навіть не з'являлися на території режимного об'єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону. Фігуранти торгували підробленими посвідченнями УБД (учасник бойових дій), а також нелегально продавали пальне, що призначалося для військової техніки», — йдеться у повідомленні.

Наразі екскомандиру батальйону та чинним заступнику комбата, заступнику комбата по тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:



- чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);



- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);



- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).



Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що СБУ заочно засудила до 11 років позбавлення волі митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, котрий співпрацює з російськими окупантами на тимчасово захоплених територіях.

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