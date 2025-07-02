Українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди — їх відправляють до психіатричних клінік

Дмитро Лубинець

Примусове лікування українських підлітків на окупованій території — це продовження тортур проти мирного населення з боку Росії. Про це заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець у коментарі «Новинам Донбасу».

«Важкі» діти

Відповідаючи на запитання щодо звинувачень у «радикалізмі» українських підлітків на тимчасово окупованій території Донбасу та їх переміщенні до психіатричних установ, він підтвердив фіксацію таких випадків.

«Я кваліфікую це як ще одну спробу тиску РФ на українських дітей. У нас (в Офісі омбудсмена — ред.) постійно фіксуються порушення прав різних категорій, насамперед дітей. Ми це фіксуємо і доводимо до правоохоронних органів, а за межами України — до міжнародних партнерів», — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець підтвердив, що такі випадки на окупованій території є продовженням системи тортур щодо українських дітей, а також системою зміни їхньої ідентичності.

За словами омбудсмена, на захоплених територіях таких дітей росіяни спочатку називали «важкими», а згодом — «терористами». Тих, проти кого порушено кримінальні справи, окупаційна влада має намір засудити — як приклад для інших дітей та підлітків, щоб вони перестали наслідувати своїх однолітків.

Скільки дітей «ДНР» примусово «лікує»?

Минулого року, за даними окупаційних структур, у Донецьку та сусідніх містах на облік поставили 263 особи, з яких 16 — за «дії екстремістського характеру».



19 підлітків було поставлено на облік з початку 2024 року. До кримінальної відповідальності притягли 161 неповнолітнього — всіх звинуватили у «радикалізмі». З них 48 примусово помістили до психіатричних установ.



У «МВС ДНР» звинувачують українські спецслужби у залученні дітей до «терористичної діяльності» як на окупованих територіях, так і по всій Росії.



Ще так звана «поліція ДНР» заявила про 217 підлітків, «які перебувають в інтернет-групах суїцидальної та деструктивної спрямованості». Тобто психіатричну лікарню на примусове лікування в окупації можуть помістити як неповнолітніх злочинців або дітей, схильних нашкодити собі, так і тих, кого звинуватили в проукраїнських поглядах.

Справа Оганнісяна та Ханганова

«Покарати» можуть за «неправильні» погляди, наприклад, на підтримку України, проти якої воює Росія. За використання української мови, поширення української літератури чи, наприклад, музики.

«Я завжди згадую перший випадок, коли дітей не просто назвали терористами, а стратили. Це були двоє українських підлітків в окупованому Бердянську — Тигран Оганнісян та Микита Ханганов. Ми зверталися до посередників на території РФ, щоби хоча б тіла передали рідним і вони змогли попрощатися. І сьогодні ми отримали неофіційну відповідь: тіла терористів не видають», — розповів омбудсмен.



Підлітків, убитих в окупованому Бердянську, російські силовики, ймовірно, таємно поховали влітку 2024 року.

25 червня 2023 року стало відомо про загибель двох підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці.



Як стверджує окупаційна влада міста, «на міській набережній двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. <…> терористи були блоковані та знищені». У Telegram-пабліках та соцмережах розійшлося відео, записане 17-річним Тиграном, ймовірно, безпосередньо перед тим, як його вбили.



«Один із батьків був на впізнанні. Тиграна застрелили в серці, Микиту в голову. У морзі сказали, що застрелив снайпер. Тіла чомусь привезли до дитячої лікарні, а бабуся сама перевозила вчора до моргу, заплативши 1,5 тисячі гривень», — розповіла жінка.



Співзасновниця Медійної ініціативи з прав людини, координатор напряму «Війна та правосуддя» Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.



Раніше російська окупаційна влада оприлюднила звинувачення в «готуванні диверсії» проти двох підлітків з Бердянська (обидва 2006 року народження).



За даними правозахисників, 24 травня 2023 року жителі окупованого Бердянська Тигран Оганнісян і Микита Ханганов отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ в диверсії, що нібито готується, на залізниці. Їм інкримінували «порушення» статті 281 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає від 10 до 20 років ув'язнення.



Слідчий комітет стверджує, що підлітки почали змову для підтримки ЗСУ на початку вересня 2022 року. Вони нібито «пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення».



За даними правозахисників, Тиграна Оганнісяна п'ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії.