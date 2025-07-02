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Кабмін звільнив Тараса Кременя: скільки коштує робота мовного омбудсмана

02 липня 2025, 16:20

Кабмін звільнив Тараса Кременя: скільки коштує робота мовного омбудсмана

Кабмін звільнив Тараса Кременя: скільки коштує робота мовного омбудсмана

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Згідно з офіційною інформацією, Кремінь залишить свою посаду 8 липня 2025 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Тим часом, омбудсман Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував заклики народних депутатів перепризначити Кременя на цю посаду. Він заявив, що такі звернення можна розцінювати як тиск на Офіс омбудсмана, який за законом є незалежним органом. Лубинець нагадав, що висування кандидатур на посаду уповноваженого з мовних питань можливе від трьох суб'єктів, одним із яких є омбудсман.

«Група депутатів звернулася до мене з проханням висунути пана Кременя. Однак термін подачі вже минув, і моя кандидатура — Олена Івановська — подана відповідно до закону», — наголосив Лубинець на прес-конференції «Сміливі змінюють світ», пише «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що у разі відхилення урядом представленої кандидатури, то готовий повернутися до розгляду інших варіантів, включаючи повторне висування Кременя. Однак, за його словами, «юридично зараз це неможливо». Лубинець також заявив про готовність до діалогу з депутатами та зазначив, що Олена Івановська, на його погляд, може стати однією з найкращих уповноважених із захисту державної мови.

Тим часом у суспільстві зростає інтерес до фінансових аспектів діяльності омбудсмана. 2024 року Тарас Кремінь отримав заробітну плату у розмірі близько 1,13 млн гривень — у середньому близько 94 тисяч гривень на місяць. Крім цього, він мав додатковий прибуток від викладання та іншої діяльності.

Робота секретаріату уповноваженого коштує державі великі суми: у 2025 році вже витрачено понад 11 млн гривень, а в попередні роки — від 14 до 20 млн щорічно. При цьому надходження від штрафів за порушення мовного законодавства залишаються скромними — за перше півріччя 2025 року вони становили близько 200 тис. грн. гривень, повідомляє видання «Інформатор».

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