Армія РФ двічі атакувала Добропілля: є пошкодження

Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці та вночі у середу, 2 липня, вдарили по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атак спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що росіяни зруйнували дах складської будівлі, вогонь охопив зруйновані будівельні конструкції. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

Крім того, вночі внаслідок обстрілу спалахнула адміністративна будівля. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі близько 50 кв. м, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.



Інформації щодо постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що 2 липня місто Костянтинівка Донецької області зазнало двох російських атак. В результаті було поранено жінку.

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