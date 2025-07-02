У Дружківці випускників привітали із закінченням школи

Керівник Дружківської МВА Андрій Панков привітав сьогодні випускників із закінченням школи. Фото: Андрій Панков/Телеграм

Сьогодні, 2 липня, випускників Дружківської міської територіальної громади привітали із закінченням школи.

Від імені начальника Донецької облдержадміністрації, обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, керівник Дружківської МВА Андрій Панков вручив випускникам пам'ятні коїни «За високі досягнення у навчанні. Талант Інтелект. Творчість».

Зазначається, що цього року 24 випускники шкіл громади отримали свідоцтва з відзнакою.

«Мав честь зустрітися з найкращими випускниками наших шкіл. Тими, хто продемонстрував високі результати у навчанні, здобув перемоги в олімпіадах та конкурсах, хто ще раз довів, що знання це сила, яка формує майбутнє», — написав Андрій Панков на своїй сторінці у соцмережі.