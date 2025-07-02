Росія у червні втратила понад 20 тисяч солдатів на Донбасі та Харківщині – ЗСУ

Знищений російський танк. Фото: «Гострі картузи»

У червні російська армія втратила 22 684 солдати на Східному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Інші втрати окупантів склали:

танки – 78;

бойові броньовані машини – 167;

гармати та міномети – 788;

протитанкові засоби – 13;

реактивні системи залпового вогню – 22;

важкі вогнеметні системи – 3;

засоби РЕБ – 139;

засоби ППО – 2;

автомобільна техніка – 2427;

спеціальна техніка – 1301;

пункти управління БПЛА - 531;

пункти управління – 2;

укриття – 5041;

склади боєприпасів – 154;

склади ПММ – 79.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ спростували захоплення першого села на Дніпропетровщині, військові РФ знищені або потрапили в полон.