Росія у червні втратила понад 20 тисяч солдатів на Донбасі та Харківщині – ЗСУ

У червні російська армія втратила 22 684 солдати на Східному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Інші втрати окупантів склали:
- танки – 78;
- бойові броньовані машини – 167;
- гармати та міномети – 788;
- протитанкові засоби – 13;
- реактивні системи залпового вогню – 22;
- важкі вогнеметні системи – 3;
- засоби РЕБ – 139;
- засоби ППО – 2;
- автомобільна техніка – 2427;
- спеціальна техніка – 1301;
- пункти управління БПЛА - 531;
- пункти управління – 2;
- укриття – 5041;
- склади боєприпасів – 154;
- склади ПММ – 79.
Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ спростували захоплення першого села на Дніпропетровщині, військові РФ знищені або потрапили в полон.