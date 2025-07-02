Омбудсмен розповів про майже 300 страт полонених солдатів ЗСУ

Росіяни стратили вже 268 полонених українських військових. Фото: Дмитро Лубинець

Російські окупанти стратили 268 солдатів Збройних Сил України. Як зазначається, згідно з міжнародним гуманітарним правом, страта солдатів, які здалися в полон, вважається воєнним злочином. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Укрінформ».



За його словами, страти українських військових можуть відбуватися за вказівкою російського вищого військового керівництва, зокрема, за цим стоять генерали армії РФ.



«За нашими даними, станом на сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік», — зазначив він.



Раніше ми писали, що російські військові стратили українського бійця, прив'язавши його до мотоцикла та протягнувши дорогою.

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