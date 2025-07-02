У Краматорському районі сталася ДТП: потерпілого госпіталізували

Сталася аварія у Краматорському районі. Фото: ДСНС

У Святогірській громаді Донецької області 1 липня сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували водія з пошкодженого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Інцидент стався на автодорозі за межами села Сидорове Краматорського району. Внаслідок з'їзду вантажівки в кювет, водій опинився заблокованим у кабіні автомобіля.



Рятувальникам вдалося деблокувати чоловіка 1964 року народження. Його госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області 22 червня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях