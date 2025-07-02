У Краматорському районі сталася ДТП: потерпілого госпіталізували

У Святогірській громаді Донецької області 1 липня сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували водія з пошкодженого автомобіля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Інцидент стався на автодорозі за межами села Сидорове Краматорського району. Внаслідок з'їзду вантажівки в кювет, водій опинився заблокованим у кабіні автомобіля.
Рятувальникам вдалося деблокувати чоловіка 1964 року народження. Його госпіталізували до медичного закладу.
Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області 22 червня сталася дорожньо-транспортна пригода.
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