«FPV летить. Тут таке кожні 10-15 хвилин»: поліцейські вивезли з Костянтинівки ще двох людей

У Костянтинівці евакуювали людей. Фото: скриншот

Правоохоронні органи вивезли з прифронтової Костянтинівки жінку з домашнім вихованцем та літнього чоловіка. Евакуаційний екіпаж зумів прорватися між дронами та доставити цивільних у безпечне місце. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«FPV летить. Тут таке кожні 10-15 хвилин», — зазначив поліцейський Євген Мусійчук.



Як зазначається, спочатку поліцейські евакуювали 77-річного чоловіка, йому була потрібна медична допомога.



«Якщо немає вибухів, то це вже здається чимось ненормальним. Нема сил уже тут бути. Сну як такого немає, бо постійні прильоти», — розповів Володимир.



Також поліцейські евакуювали 55-річну жінку, російські окупанти потрапили до її оселі, тепер вона залишилася без власного житла.



«До нас прилітали вже тричі. І все по житлових будинках, де були лише цивільні», — зі сльозами розповідає врятована мешканка.



Наразі евакуйовані вже перебувають зі своїми рідними у сусідніх областях.





Раніше ми писали, що «Білий ангел» та волонтери евакуювали з Покровська чоловіка, який переніс інсульт . Він пролежав два тижні без допомоги, поряд з ним увесь цей час був його собака.

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