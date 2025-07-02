Поблизу АЗС у Житомирі пролунали вибухи, видніється дим

У Житомирі стався сильний вибух на АЗС. Фото: скріншот

У середу, 2 липня, у Житомирі прогриміли гучні вибухи біля однієї з автозаправних станцій. Над містом видніється стовп чорного диму. Про це повідомили місцеві ЗМІ.



Поки що інформація про постраждалих поки не надходила.



У Житомирській міській раді підтвердили вибух.



«На трасі у напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту зараз встановлюються.



У відомстві закликали зберігати спокій.



На місці вибуху працює поліція. Подія сталася 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Березина Глибочицької громади.



Наразі на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.



Триває з'ясування обставин.



Вже відомо про щонайменше двох загиблих



«У населеному пункті Березина біля Житомира на трасі M-06 сталося два вибухи. Ми можемо констатувати про двох загиблих, 15 осіб постраждали», — розповів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.



Крім того, унаслідок вибуху було пошкоджено приватні будинки.



Раніше ми писали, що внаслідок масованої нічної атаки 25 травня 2025 року в Житомирській області загинули троє дітей — 8, 12 та 17 років. Загалом постраждали 10 осіб, 8 із них госпіталізовані.

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