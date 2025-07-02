Скоротили дистанцію до Запоріжжя. Армія РФ просувається в районі села Кам'янське

Ситуація навколо Кам'янського значно загострилася. Фото: DeepState

Ситуація довкола села Кам'янське Запорізької області значно загострилася останнім часом, російські окупанти провалювали оборону у центрі населеного пункту. Проте продовжують просуватися та накопичуватись у південно-західній частині села. Більш масштабні плани росіян полягають у зменшенні дистанції до Запоріжжя. Про це повідомляє український проект DeepState.



«Попередньо, накопичення ворога в даному районі спостерігали заздалегідь, але попри це, кацапу вдалося прорватися та залізти до центру села», — йдеться у повідомленні.



Аналітики уточнили, що російська армія протягом останнього тижня здійснювала активний тиск на позиції українських військових та займала їхні позиції. Варто зазначити, що активність загарбників була там і раніше, вони шукали слабке місце, штурмували малими групами піхоти, але ця активність останнім часом почала збільшуватися і ставати гострішою.



«Якщо говорити про мету росіян у даному районі, то саме в Кам'янському вони малоперспективні, адже навіть заняття висот за селом не принесе щось глобально вигідне. Місцевість у цьому районі йде з перепадами висот, які для піхоти є досить суттєвим випробуванням, особливо в часи активної роботи дронів. Якщо говорити про масштабніші плани, то вони полягають у зменшенні дистанції до міста Запоріжжя, але ця відстань є ще досить значною», — заявили в проєкті.



Раніше ми писали, що українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямі.

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