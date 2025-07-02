Скільки РФ випустила по Україні ракет, дронів та авіабомб за червень: відповідь МЗС

Росія запустила Україною в червні понад 5 тисяч дронів і 330 ракет. Фото: ДСНС

Лише за червень 2025 року російські окупанти випустили по українських містах понад 330 ракет, близько 80 балістичних, понад 5 000 бойових безпілотників і 5 000 авіаційних бомб. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.



«Такий масштаб терору демонструє кричуще неприйняття Росією мирних зусиль під керівництвом США та її заклик припинити вбивства як перший крок до мирного врегулювання. Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну», — зазначив він.



Сибіга заявив, що така велика кількість безпілотників, бомб та ракет доводить необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України. На його думку, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.



«Україна активно працює над розвитком власних можливостей, але нам потрібна підтримка вже зараз, враховуючи масштаби російського терору. Нині не час для слабких рішень. Настав час продемонструвати силу та надіслати Москві правильні сигнали», — додав він.



Раніше ми писали, що у низці медіа з'явилася інформація про припинення військових постачань Україні з боку Пентагону. У зв'язку із цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях