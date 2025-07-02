Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Скільки РФ випустила по Україні ракет, дронів та авіабомб за червень: відповідь МЗС

02 липня 2025, 21:20

Скільки РФ випустила по Україні ракет, дронів та авіабомб за червень: відповідь МЗС

Росія запустила Україною в червні понад 5 тисяч дронів і 330 ракет. Фото: ДСНС Росія запустила Україною в червні понад 5 тисяч дронів і 330 ракет. Фото: ДСНС

Лише за червень 2025 року російські окупанти випустили по українських містах понад 330 ракет, близько 80 балістичних, понад 5 000 бойових безпілотників і 5 000 авіаційних бомб. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.

«Такий масштаб терору демонструє кричуще неприйняття Росією мирних зусиль під керівництвом США та її заклик припинити вбивства як перший крок до мирного врегулювання. Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну», — зазначив він.

Сибіга заявив, що така велика кількість безпілотників, бомб та ракет доводить необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України. На його думку, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

«Україна активно працює над розвитком власних можливостей, але нам потрібна підтримка вже зараз, враховуючи масштаби російського терору. Нині не час для слабких рішень. Настав час продемонструвати силу та надіслати Москві правильні сигнали», — додав він.

 Раніше ми писали, що у низці медіа з'явилася інформація про припинення військових постачань Україні з боку Пентагону. У зв'язку із цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Андрій Сибіга
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:02
Українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди — їх відправляють до психіатричних клінік
14:45
Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
11:36
В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак
10:10
Очільник угрупування «ЛНР» заявив про повне захоплення Луганської області російськими військами
09:33
В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі
23:00
В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»
22:30
У Донецьку після обстрілу спалахнув ринок
21:59
Вибухи у Донецьку: над містом підіймається дим, працює ППО
14:50
На окупованій Донеччині з 1 липня абоненти «Фенікса» зможуть пройти верифікацію на пошті
14:35
Окупанти на ТОТ Херсонщини вербують дітей у проросійські організації
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
16:25
Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму
14:35
З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії
12:16
Рух спротиву «Жовта Стрічка» нагадав окупантам про Конституцію України: дві ключові статті на вулицях семи міст
10:32
Нічна аварія в Луганській області: понад три населені пункти без світла
09:54
Одна зміна лікарів та неможливість зробити дзвінок у «швидку»: як виживають у Сіверськодонецьку
19:56
Російські війська окупували три населені пункти на Донеччині
18:52
Новини окупації: фельдшери та акушери замінять терапевтів
усі новини
23:17
В окупованому Харцизьку — потужний вибух, почалася пожежа
23:00
Загинув український військовий Дмитро Романюк, який допомагав ЗСУ утримувати Авдіївку
22:30
СБУ затримала мешканця Сіверськодонецька: його підозрюють в участі у угрупуванні Іллі Ківи
21:20
Скільки РФ випустила по Україні ракет, дронів та авіабомб за червень: відповідь МЗС
20:58
Скоротили дистанцію до Запоріжжя. Армія РФ просувається в районі села Кам'янське
19:48
Поблизу АЗС у Житомирі пролунали вибухи, видніється дим
19:37
«FPV летить. Тут таке кожні 10-15 хвилин»: поліцейські вивезли з Костянтинівки ще двох людей
18:35
У Краматорському районі сталася ДТП: потерпілого госпіталізували
17:59
Омбудсмен розповів про майже 300 страт полонених солдатів ЗСУ
17:24
Росія у червні втратила понад 20 тисяч солдатів на Донбасі та Харківщині – ЗСУ
17:24
У російському Іжевську на військовому заводі пошкоджено чотири цехи з виробництва дронів — ЗМІ
16:59
Російські окупанти обстріляли Краматорську громаду: багато пошкоджень, зруйновано школу
16:50
У Дружківці випускників привітали із закінченням школи
16:41
Армія РФ двічі атакувала Добропілля: є пошкодження
16:20
Кабмін звільнив Тараса Кременя: скільки коштує робота мовного омбудсмана
16:02
Українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди — їх відправляють до психіатричних клінік
15:59
Викрито командування батальйону на Одещині: їх підозрюють у розкраданні майже 100 млн гривень
15:58
У Костянтинівці через російський удар по ринку поранено жінку
15:56
Удар по Райському під Дружківкою: з-під завалів дістали пораненого, рятувальні роботи завершені
15:13
Росія змогла поповнити військовий бюджет через відмову Трампа від введення нових санкцій — NYT
усі новини
ВІДЕО
У Житомирі стався сильний вибух на АЗС. Фото: скріншот Поблизу АЗС у Житомирі пролунали вибухи, видніється дим
02 липня, 19:48
У Костянтинівці евакуювали людей. Фото: скриншот «FPV летить. Тут таке кожні 10-15 хвилин»: поліцейські вивезли з Костянтинівки ще двох людей
02 липня, 19:37
З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області З європейським корінням: 2 липня — День заснування Донецької області
02 липня, 11:46
Шахта «Добропільська» в Донецькій області вночі зазнала російського обстрілу. Ілюстративне фото Російські дрони вночі атакували шахту «Добропільська»
02 липня, 11:28
Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц Німеччина не виключає передачу Taurus Україні, але навчання поки що немає — Мерц
02 липня, 08:27
Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів в Україну через брак запасів — Rolitico
02 липня, 07:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір