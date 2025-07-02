СБУ затримала мешканця Сіверськодонецька: його підозрюють в участі у угрупуванні Іллі Ківи

Підозрюваний разом з іншими учасниками брав участь у прокремлівських мітингах та заходах. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримали мешканця Сіверськодонецька, який, на думку українських правоохоронців, у 2021 році приєднався до «громадської організації» «Всеукраїнський рух боротьби з фашизмом «Патріоти — за життя». Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки.



Як зазначається, цю організацію було сформовано Іллею Ківою (був убитий у 2023 році – ред.) для силового прикриття політичних заходів, які проводили лідери проросійської партії «ОПЗЖ».



За даними слідства, підозрюваний брав участь у мітингах та інших прокремлівських заходах. Також він проходив навчання у тренувальному центрі, де учасників організації готували до протидії правоохоронцям.



Встановлено, що у 2022 році фігурант переховувався в Одесі. Оперативники затримали його за місцем проживання.



Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру.



Раніше ми писали, що українські правоохоронці затримали командування батальйону на Одещині. Їх звинувачують у розкраданні майже 100 млн. гривень. Є інформація, що фігуранти продавали «броню від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій та паливо.

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