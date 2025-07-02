Загинув український військовий Дмитро Романюк, який допомагав ЗСУ утримувати Авдіївку

Дмитро Романюк. Фото: Єгор Фірсов

Під час ракетного удару 1 липня загинув Дмитро Романюк — заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив український військовий сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов.

«Дмитро був першим офіцером, з яким я познайомився в Авдіївці у 2022 році. І багато в чому мені допоміг. На той час Діма вже мав звання майора, попри свій молодий вік — йому було лише 31», — ділиться спогадами військовий.

Романюк був дуже талановитим логістом, зазначає Фірсов.

«У 2022-2023 роках він з побратимами робив по-справжньому неймовірні речі, які дозволяли 110-й бригаді довго утримувати позиції в Авдіївці», — написав Фірсов.

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1 липня весь день продовжувався розбір завалів після російського ракетного удару по селу Гуляйполе Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є втрати — і військові, і цивільні.



«Загинули командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ, полковник Сергій Захаревич, інші хлопці з бригади. Продовжується повне розслідування обставин цього удару — я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, надають необхідну допомогу. Понад 30 людей було поранено. Ми обов'язково відповімо росіянам на цей удар», — заявив президент України Володимир Зеленський.