В окупованому Харцизьку — потужний вибух, почалася пожежа

Удар по складу боєприпасів в окупованому Харцизьку Донецької області спровокував сильний вибух уночі 2 липня. На місці спалахнула пожежа, продовжуються вторинні детонації.

Окупаційна влада «ДНР» підтвердила факт обстрілу, але заявляє лише про пошкоджені будинки, а саме вибите скло в квартирах мирних жителів. Пропагандистські пабліки стверджують, що в мережі поширюються «вкиди».



Подробиці події уточнюються.

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку вночі 30 червня відбувся обстріл. Під ударом опинилася будівля колишнього Донецького державного науково-дослідного та проєктного інституту кольорових металів. Також у ніч на 1 липня обстріл припав по району окупованої Ясинуватою.



Сили оборони України завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ в окупованій Донецькій області. У Генштабі ЗСУ не уточнюють, де саме розташовувався пункт окупантів, яким ударили Сили оборони.