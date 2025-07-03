Росіяни вбили шістьох жителів Донеччини за добу

За даними голови Донецької обласної державної адміністрації та керівника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, 2 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули шість мирних жителів.



Троє з них загинули у селі Райське, двоє — у Покровську, ще одна людина — у Веселому Полі. Протягом доби поранення отримали ще 12 людей у різних населених пунктах області.



Загальна кількість загиблих та поранених не включає дані щодо тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті ударів по Дружківці та Покровську 2 липня загинуло двоє людей, ще шість — поранено.