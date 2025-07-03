Україна хоче купити у США додаткові комплекси ППО — Єрмак

Американський MIM-23 HAW. Ілюстративне фото: US National Archives

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на закупівлю систем протиповітряної оборони.



«Підтверджено: підтримка України в Конгресі США залишається незмінною. Ми домовилися підтримувати постійний діалог та тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень», — написав Єрмак у Telegram.



Він розповів, що провів телефонну розмову з головою комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.



За словами Єрмака, головною темою обговорення стала оборонна допомога Україні та посилення ППО.



«Росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО — питання життя мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси у США — як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту», — наголосив він.



Також сторони обговорили підсумки візиту української делегації до Вашингтона, результати саміту НАТО в Гаазі, зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, а також ситуацію на Близькому Сході та зусилля Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.



«Світ через силу — принцип, який може і має працювати щодо протистояння з Росією. Дякую американським партнерам», — зазначив Єрмак.



Раніше у низці західних медіа з'явилася інформація про припинення військових постачань Україні з боку Пентагону. У зв'язку із цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою. У ньому йдеться, що українська сторона звернула увагу на повідомлення про затримку окремих компонентів раніше схвалених пакетів оборонної допомоги від США та з'ясовує актуальні обставини щодо кожного елемента постачання.