ГУР та ЗСУ провели операцію та знищили десятки об'єктів російських операторів БПЛА на Запоріжжі

Удар по об'єкту російських операторів дронів на Запоріжжі. Фото: кадр із відео

ГУР та ЗСУ провели комплексну операцію зі знищення об'єктів російських операторів БПЛА у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Протягом операції під назвою «Дроноцид» бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання операторів ударних та розвідувальних безпілотників. В результаті знищені та пошкоджені 42 об'єкти окупантів.



Участь в операції брали Департамент активних дій ГУР, Повітряні сили, 128-ма гірсько-штурмова бригада, 128-ма бригада територіальної оборони, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують бої на Луганщині, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області.