You Tube заблокував канали Мосійчука та Дмитрука

Відеохостинг YouTube заблокував два канали, які розповсюджували інформацію, схожу на риторику з російською пропагандою. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, ці ресурси були пов'язані з особами, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Зокрема, заблоковано канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який, як повідомляється, систематично ретранслював меседжі, які перегукуються з наративами кремлівської пропаганди.



Також заблоковано канал Артема Дмитрука — екс-нардепа, підозрюваного у незаконному перетині державного кордону. Він є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.



Санкції проти Мосійчука та Дмитрука були введені в дію указами Президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року відповідно, йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей та компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях України.