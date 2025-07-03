Краматорськ та Дружківську громаду вночі атакували безпілотники

У ніч проти 3 липня Краматорськ та Дружківська громада Донецької області були атаковані російськими безпілотниками. Про це повідомляють начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та місцеві жителі у соцмережах.

За інформацією Гончаренка, російські війська о 00:50 завдали ударів по Краматорську з використанням трьох БПЛА «Герань-2». Було атаковано промислову зону.

«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Є руйнування та пошкодження виробничих підприємств — встановлюємо остаточні наслідки», — повідомив Гончаренко.

Вночі також було атаковано і Дружківську громаду — два вибухи пролунали в районі селища Новогригорівка приблизно о 23:40 другого липня.

Повідомляється про пошкодження кількох приватних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.