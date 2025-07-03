Спроба підриву: у Петербурзі затримано 23-річну росіянку

У Санкт-Петербурзі затримано 23-річну жительку Росії, яку підозрюють у спробі закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль співробітника оборонного підприємства.

За інформацією відомства, у 2024 році дівчина нібито встановила контакт з представниками з української сторони і висловила готовність брати участь у диверсійній діяльності.

Як уточнюється, 25 квітня підозрювана прибула до Санкт-Петербурга, де почала стеження за співробітником оборонного підприємства. Пізніше вона спробувала встановити вибуховий пристрій під його автомобіль.



Відносно затриманої порушено кримінальні справи за статтями про замах на теракт, державну зраду та незаконне придбання вибухових речовин.

Нагадаємо, в центрі Москви вранці 3 липня стався вибух автомобіля, повідомляється про загибель високопоставленого співробітника ФСБ.