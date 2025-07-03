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СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ

03 липня 2025, 11:19

СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ

СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який діяв у лавах Повітряних сил ЗСУ. За даними відомства, офіцер виявився «кротом» елітного спецпідрозділу ФСБ РФ «Альфа», впровадженим з метою збору розвідданих про військову авіацію України.

Операція з затримання шпигуна пройшла на Львівщині. Затриманий — майор Повітряних сил, якого завербували російські спецслужби через колишню дружину, ексвоєннослужбову. Вона співпрацює з окупантами та перебуває у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області.

Координував підривну діяльність агент ФСБ Олександр Бєлодєдов — кадровий співробітник підрозділу спецоперацій «Альфа». Основним завданням «крота» було збирання відомостей про розташування оперативних аеродромів, логістичних вузлів та центрів техобслуговування української бойової авіації. Ці координати планувалося використовувати для завдання ударів ракетами і дронами.

Повідомляється, що співробітники СБУ вчасно встановили особу шпигуна, задокументували його зв'язок із російською спецслужбою та провели затримання. Також було реалізовано заходи щодо посилення безпеки ключових об'єктів ЗСУ.

За результатами розслідування офіцеру оголошено підозру у державній зраді, скоєною групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також заочно оголошено підозру в держзраді його колишній дружині, яка перебуває на тимчасово окупованій частині півдня України, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ГРУ РФ у місті Слов'янськ Донецької області. Жінка корегувала російські авіаційні удари по Силах оборони України на Краматорському напрямку.

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