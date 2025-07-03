Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»

«Суд» над місцевими жителями ТОТ.

Окупаційний «суд» на тимчасово захопленій території Херсонської області засудив місцевого жителя Олексія Дем'яненка до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Чоловіка звинуватили в «державній зраді» за нібито збір інформації про пересування російських військ і розташування веж зв'язку.



Раніше з'явилася інформація, що окупанти судять 21-річного бердянця за коментар у Telegram.

Нагадаємо, росіяни засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років.