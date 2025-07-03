Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»

Окупаційний «суд» на тимчасово захопленій території Херсонської області засудив місцевого жителя Олексія Дем'яненка до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).
Чоловіка звинуватили в «державній зраді» за нібито збір інформації про пересування російських військ і розташування веж зв'язку.
Раніше з'явилася інформація, що окупанти судять 21-річного бердянця за коментар у Telegram.
Нагадаємо, росіяни засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях