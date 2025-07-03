Окрім України Вашингтон призупинив постачання зброї низці інших країн — CBS

США призупинили постачання зброї не лише Україні, а й низці інших держав

Постачання зброї зі США призупинено не лише для України, а й для інших країн. Про це повідомляє CBS News.

Представник Білого Дому розповів, що деякі держави були «перекласифіковані», тобто перестали бути пріоритетними одержувачами американських озброєнь та боєприпасів. Конкретні держави не називаються.

Зазначається, що цей захід став частиною масштабної перевірки, ініційованої Пентагоном за дорученням президента Дональда Трампа.

Як пояснило джерело видання, міністр оборони Піт Хегсет розпочав ревізію кілька тижнів тому, щоб переконатися, що розподіл зброї відповідає інтересам США, на відміну від попередньої адміністрації.

У той же час британське видання The Economist з посиланням на українських представників влади пише, що в ніч з 30 червня на 1 липня Пентагон розгорнув вантажні літаки, які доставляли перехоплювачі для систем ППО та інше озброєння на європейські бази, звідки їх мали перевезти суходолом до України. Яка саме зброя була затримана, на який термін і чому залишається незрозумілим.

Раніше повідомлялося, що США припинили постачання Києву ракет для систем ППО Patriot, ракет Hellfire та інших боєприпасів через побоювання, що запаси цих озброєнь у США занадто малі.

У середу, 2 липня, Міноборони України повідомило, що не отримувало офіційних повідомлень про зупинення або перегляд постачання військової допомоги від США. Після публікацій ЗМІ Київ запросив у Пентагону роз'яснення та телефонну розмову для уточнення деталей.