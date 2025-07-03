Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окрім України Вашингтон призупинив постачання зброї низці інших країн — CBS

03 липня 2025, 11:44

Окрім України Вашингтон призупинив постачання зброї низці інших країн — CBS

США призупинили постачання зброї не лише Україні, а й низці інших держав США призупинили постачання зброї не лише Україні, а й низці інших держав

Постачання зброї зі США призупинено не лише для України, а й для інших країн. Про це повідомляє CBS News.

Представник Білого Дому розповів, що деякі держави були «перекласифіковані», тобто перестали бути пріоритетними одержувачами американських озброєнь та боєприпасів. Конкретні держави не називаються.

Зазначається, що цей захід став частиною масштабної перевірки, ініційованої Пентагоном за дорученням президента Дональда Трампа.

Як пояснило джерело видання, міністр оборони Піт Хегсет розпочав ревізію кілька тижнів тому, щоб переконатися, що розподіл зброї відповідає інтересам США, на відміну від попередньої адміністрації.

У той же час британське видання The Economist з посиланням на українських представників влади пише, що в ніч з 30 червня на 1 липня Пентагон розгорнув вантажні літаки, які доставляли перехоплювачі для систем ППО та інше озброєння на європейські бази, звідки їх мали перевезти суходолом до України. Яка саме зброя була затримана, на який термін і чому залишається незрозумілим.

Раніше повідомлялося, що США припинили постачання Києву ракет для систем ППО Patriot, ракет Hellfire та інших боєприпасів через побоювання, що запаси цих озброєнь у США занадто малі.

У середу, 2 липня, Міноборони України повідомило, що не отримувало офіційних повідомлень про зупинення або перегляд постачання військової допомоги від США. Після публікацій ЗМІ Київ запросив у Пентагону роз'яснення та телефонну розмову для уточнення деталей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна США постачання зброї
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:08
У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
12:00
На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду
11:21
Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»
09:05
З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області
08:58
ЗСУ вдарили по складу з БК для ППО та артилерії в Харцизьку
16:02
Українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди — їх відправляють до психіатричних клінік
14:45
Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
11:36
В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак
10:10
Очільник угрупування «ЛНР» заявив про повне захоплення Луганської області російськими військами
09:33
В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі
23:00
В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»
22:30
У Донецьку після обстрілу спалахнув ринок
21:59
Вибухи у Донецьку: над містом підіймається дим, працює ППО
14:50
На окупованій Донеччині з 1 липня абоненти «Фенікса» зможуть пройти верифікацію на пошті
14:35
Окупанти на ТОТ Херсонщини вербують дітей у проросійські організації
13:13
Загарбники на окупованій Луганщині відкриють у школах «козацькі класи»
12:28
Окуповану Горлівку атакували безпілотники: пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури
12:23
Окупанти глушать зв'язок біля аеродрому в Саках — АТЕШ
16:25
Росія залучить Китай до будівництва порту та залізниці у Криму
14:35
З Москви до Донецька — у кювет: четверо пасажирів загинули в аварії
усі новини
13:08
У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
12:27
Контррозвідка СБУ затримала агенток ФСБ та ГРУ: вони готували нові удари по Краматорську
12:14
Вранці росіяни обстріляли Костянтинівку з «Урагану»: постраждала жінка
12:00
На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду
11:44
Окрім України Вашингтон призупинив постачання зброї низці інших країн — CBS
11:43
Удар по складу БК під окупованим Харцизьком: його знищили дрони СБУ, на місці була потужна детонація
11:21
Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»
11:19
СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ
10:57
Російські дрони атакували Полтаву: під удар потрапили ТЦК та приватний будинок, загинули люди
10:42
«Шахеди» вночі атакували Веселе Поле на Донеччині: є загибла та поранена
10:37
Спроба підриву: у Петербурзі затримано 23-річну росіянку
10:11
Краматорськ та Дружківську громаду вночі атакували безпілотники
09:56
You Tube заблокував канали Мосійчука та Дмитрука
09:45
Українська армія просунулася у Сумській області – ISW
09:45
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по штабу РФ на півдні — є втрати
09:28
Військовий завод був атакований безпілотниками в Липецькій області Росії
09:18
ГУР та ЗСУ провели операцію та знищили десятки об'єктів російських операторів БПЛА на Запоріжжі
09:05
З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області
08:58
ЗСУ вдарили по складу з БК для ППО та артилерії в Харцизьку
08:51
Україна хоче купити у США додаткові комплекси ППО — Єрмак
усі новини
ВІДЕО
Місце вибуху в окупованому Луганську. У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
03 липня, 13:08
«Суд» над місцевими жителями ТОТ. Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»
03 липня, 11:21
СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ СБУ викрила «крота» ФСБ у лавах Повітряних сил ЗСУ
03 липня, 11:19
Під удар російських дронів у Полтаві сьогодні потрапили ТЦК та приватний будинок: є загиблі та поранені. Фото: Poltava/Telegram Російські дрони атакували Полтаву: під удар потрапили ТЦК та приватний будинок, загинули люди
03 липня, 10:57
Спроба підриву: у Петербурзі затримано 23-річну росіянку Спроба підриву: у Петербурзі затримано 23-річну росіянку
03 липня, 10:37
Під удар дронів у Липецькій області РФ потрапив військовий завод. Фото: ASTRA Військовий завод був атакований безпілотниками в Липецькій області Росії
03 липня, 09:28

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір