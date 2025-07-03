Вранці росіяни обстріляли Костянтинівку з «Урагану»: постраждала жінка

Наслідки російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині вранці 3 липня. Фото: МВА.

Вранці 3 липня місто Костянтинівка Донецької області знову зазнало російського обстрілу з РСЗВ «Ураган». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Фейсбуці.

«Внаслідок атаки постраждала мирна мешканка – жінка дістала поранення, перебуваючи на автобусній зупинці. Їй надано невідкладну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріл також завдав пошкоджень інфраструктурі міста: зруйновано фасад одного з навчальних закладів, пошкоджено автобусну зупинку.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 3 липня Краматорськ і Дружківська громада Донецької області були атаковані російськими безпілотниками. Попередньо обійшлося без постраждалих.