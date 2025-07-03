У Міноборони РФ підтвердили загибель заступника головкома ВМФ Михайла Гудкова: з ним загинуло ще 10 осіб

Загибель заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії Михайла Гудкова (на фото) підтвердило Міністерство оборони РФ

Загибель заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії підтвердило Міністерство оборони РФ.

У повідомленні йдеться, що Гудков «загинув 2 липня під час бойової роботи в одному із прикордонних районів Курської області».

Також про загибель Гудкова повідомив губернатор Примор'я. Гудкова призначили на цю посаду три місяці тому.

«У Курській області загинув заступник головнокомандувача ВМФ Росії Михайло Гудков», — повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Гудков загинув, «виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами», заявив Кожем'яко, не уточнюючи дату загибелі та інші подробиці.

За даними телеграм-каналів, Гудков загинув разом із 10 іншими офіцерами внаслідок удару ЗСУ по командному пункту в районі Коренево недалеко від кордону РФ та України.

У некролозі організації морпіхів «Тайфун» йдеться, що ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту 155 бригади 2 липня. Загинуло понад 10 людей, включаючи Гудкова та кількох старших офіцерів.

Генерал-майор Михайло Гудков командував 155 окремою гвардійською бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту. У березні 2025 року його призначили на посаду заступника командувача ВМФ Росії.