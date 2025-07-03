На тимчасово окупованій території Херсонської області, в Щасливцеві на Арабатській стрілці, що практично знелюдніло після вторгнення і пограбування окупантами, відкрився так званий «молодіжний центр Таврида».



Центр розпочав роботу 28 червня, одночасно з аналогічними установами, створеними у віддалених регіонах Росії — Хабаровському краї, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Архангельській області, Дагестані та Карачаєво-Черкесії.

Таким чином, окупована частина Херсонщини формально прирівняна до малонаселених районів, де влада вирішила реалізувати черговий пропагандистський проєкт.



Місцем для реалізації обрали практично покинутий курорт Щасливцеве, який увійшов до складу так званого «арт-кластера “Таврида”» у Генічеську.

Туди привезли молодь віком від 14 до 35 років із Маріуполя та інших окупованих міст Донбасу. Офіційно — для участі у програмах з образотворчого мистецтва, музики, архітектури, кіно та дизайну.

Однак окрім творчих занять проєкт декларує ціль «занурення у російський культурно-історичний контекст» і «розвитку культурної спільноти Донбасу та Новоросії». По суті, йдеться про впровадження ідей «руського миру» у свідомість школярів та студентів із захоплених територій за ініціативою Кремля.



На церемонії відкриття був присутній Сергій Ніхаєнко — уродженець Лутугіно (Луганська область), учасник СВО. Він виконав пісню «Висота» для Володимира Путіна. Незважаючи на заявлену організацію музичного, в тому числі, дозвілля, музичних інструментів не знайшлося. Ніхаєнку довелося співати без інструментального супроводу — а капела.

Цей епізод лише підкреслює суть того, що відбувається, — під виглядом культурної освіти молоді російська влада продовжує використовувати захоплені території для реалізації пропагандистських цілей.

Зараз Щасливцеве — це мертвий курорт із закритою інфраструктурою, відсутністю туристів та покинутими будинками. Більшість місцевих жителів давно виїхали через війну та окупацію.