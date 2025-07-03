По Костянтинівці росіяни знову вдарили керованою авіабомбою: поранено жінку

Війська російської окупаційної армії сьогодні, 3 липня, вдарили по Костянтинівці Донецької області авіабомбою ФАБ-250. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Зазначається, що внаслідок удару поранення у власному будинку дістала місцева мешканка.
Також пошкоджено фасади п'яти багатоповерхівок, фасад магазину та адміністративної будівлі, а також лінію електропередачі компанії ДТЕК, повідомив Горбунов.
Нагадаємо, вранці 3 липня місто Костянтинівка Донецької області знову зазнало російського обстрілу з РСЗВ «Ураган». Внаслідок атаки постраждала цивільна особа – жінка дістала поранення, перебуваючи на автобусній зупинці. Їй надано невідкладну медичну допомогу.
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