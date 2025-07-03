РФ веде повзучий наступ у районі Кам'янського

Безпілотники ЗСУ. Фото: 21 ОМБр

На напрямку Кам'янське — Малі Щербаки противник веде повзучий наступ. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

Просування ЗС РФ у районі Кам'янського. Фото: скріншот DeepState

За його словами, штурмові дії відбуваються переважно в «сірій зоні» — малими групами, у тепловізійних пончо. Основний тиск противник чинить на Кам'янське.



Техніку росіяни не використовують — дрони Сил оборони не дають змоги їй підійти.



«Підрозділи росіян мають низьку "якість" і високий рівень втрат, але завдяки кількісному ресурсу та виснаженню українських підрозділів досягають певних результатів», — ідеться в повідомленні.

Просування ЗС РФ у районі Кам'янського. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку противник один раз штурмував позиції Сил оборони в районі Кам'янського.