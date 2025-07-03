Армія РФ обстріляла Покровськ та Білицьке: загинули чотири людини, ще одна – поранена

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура

3 липня російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Внаслідок влучання боєприпасу по приватному сектору загинули два місцевих жителі. Тип озброєння встановлюється.



Також під обстріл потрапило місто Білицьке на Донеччині. Загинули чоловіки 54 та 66 років. У жінки діагностували осколкові поранення.



У містах пошкоджені багатоквартирні будинки та гаражі.

Нагадаємо, що вночі 3 липня «шахеди» атакували село Веселе Поле на Донеччині, внаслідок чого є загибла та поранена.