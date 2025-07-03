Російські полонені розповіли про розправу над бійцем ЗСУ у Сумській області

Полонені військовослужбовці 810-ї окремої бригади морської піхоти із Севастополя дали свідчення проти товариша по службі з позивним «Бурят», який, за їхніми словами, розстріляв українського полоненого. Згодом сам «Бурят» опинився в українському полоні.



На опублікованих відеозаписах російські військовополонені розповідають про обставини страти, що сталася 18 червня 2025 року на Сумщині.



За їхніми словами, український боєць потрапив у полон до групи із шести морпіхів 810-ї бригади. Наказ на розстріл, як стверджується, віддав командир групи із позивним «Дартер», а виконавцями стали «Бурят» та ще один військовослужбовець із позивним «Іркут».



Пізніше «Дартер» та «Іркут» загинули внаслідок удару власної артилерії.

Нагадаємо, російські окупанти з автоматів розстріляли полонених українських військових під Покровськом.