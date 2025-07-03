Зеленський і Трамп можуть вже завтра обговорити по телефону призупинення поставок американської зброї Україні — FT

Зеленський та Трамп збираються провести телефонну розмову у п'ятницю, 4 липня. Фото: Офіс президента України

Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у п'ятницю. Очікується обговорення раптової зупинки постачання американської зброї до Києва та потенційних майбутніх продажів. Про це з посиланням на джерела повідомляє британське видання Financial Times.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, як очікується, обговорять раптову зупинку деяких ключових постачань американської зброї Україні у п'ятницю під час телефонної розмови.

Джерела заявили, що президент України також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Час переговорів може змінитися, повідомили люди, знайомі із плануванням. Білий дім та Офіс Президента України, як зазначено, не відповіли на прохання прокоментувати заплановану бесіду.

Україна викликала високопоставленого американського дипломата у середу після того, як її зненацька застало рішення Пентагону припинити постачання кількох сучасних систем озброєння.

Зеленський лобіював купівлю американських протиракет Patriot, у тому числі на зустрічі під час саміту НАТО минулого тижня, яку Трамп назвав «дуже приємною».

Раніше повідомлялося, що постачання зброї зі США призупинено не лише для України, а й для інших країн. Представник Білого дому розповів, що деякі держави були «перекласифіковані», тобто перестали бути пріоритетними одержувачами американських озброєнь та боєприпасів. Конкретні держави не називаються.