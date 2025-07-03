Вибух у Луганську: загинув колишній «мер»

Маноліс Пілавов

Колишній голова окупаційної адміністрації Луганська загинув під час вибуху. Про це повідомляють російські та луганські пропагандистські медіа з посиланням на власні джерела.

Йдеться про Маноліса Пілавова, який обіймав посаду «мера» Луганська з 2014 по 2023 рік.

Місце вибуху в Луганську 3 липня

Вибух, унаслідок якого загинув, ймовірно, Пілавов, стався в центрі Луганська вдень 3 липня.

Місце вибуху в Луганську 3 липня

Місцеві «слідчі» наразі називають це «інцидентом» і порушили кримінальну справу за російським законодавством.

Місце вибуху в Луганську 3 липня

Вибух пролунав у будинку на вулиці Тараса Шевченка. За попередніми даними, спрацював саморобний вибуховий пристрій, залишений на ґанку праворуч від дверей. Коли Пілавов проходив повз, пристрій дистанційно підірвали.

Хто такий Маноліс Пілавов?

Він — луганчанин. До 2014 року працював на промислових підприємствах Луганська (зокрема на ВАТ «Луганськтепловоз»). Був директором комунального підприємства «Ритуал» Луганської міськради.

З 2006 по 2009 рік обіймав посаду заступника мера Луганська, після чого очолив міську федерацію футболу.

Підтримав окупацію частини України у 2014 році. У вересні 2014 року був призначений «в.о. голови адміністрації міста Луганська» після усунення чинного мера Сергія Кравченка. З грудня 2015 року — офіційно «голова адміністрації Луганська». За його каденції відбувалася інтеграція комунальних служб Луганська в російську систему забезпечення та побудова квазіадміністративної структури «ЛНР».

З 2014 року перебував під санкціями України та низки західних країн як учасник діяльності терористичної організації.

Восени 2022 року після псевдореферендумів щодо «приєднання до РФ» продовжував виконувати обов’язки так званого «мера» Луганська.

У 2023–2024 роках у низці публікацій з’являлися відомості про його можливу відставку та переведення на менш публічні посади.

Служба безпеки України оголосила Пілавова підозрюваним у державній зраді та участі в діяльності терористичної організації.

Згідно з відкритими джерелами, у 2024–2025 роках він і надалі перебував на окупованій території Луганська, хоча його роль стала менш публічною після часткової «реорганізації адміністрації» під російським управлінням.

У 2023 році також з’являлася інформація, що Пілавов виїхав до Росії.

Конфлікти всередині угруповання

Раніше телеграм-канал «Східний», який веде український військовослужбовець з Луганської області, посилаючись на своїх інформаторів з-поміж стаханівських силовиків, повідомляв, що співробітники ФСБ затримали «прокурора» Стаханова Михайла Пілавова — сина Маноліса Пілавова. За наявною інформацією, прокурори під час перевірок у місцевого бізнесмена вимагали у нього хабар у 100 тисяч рублів.



Минулого тижня із сайту окупаційної адміністрації Луганська була видалена біографія Маноліса Пілавова. Виконуючим обов'язки «мера» 9 листопада було призначено Яну Пащенко.



Маноліс Пілавов працював в органах місцевого самоврядування Луганська з 1998 року. Починаючи з 2014 року, перейшов на бік окупантів з усією родиною. За інформацією правозахисника Павла Лисянського, після зміни голів окупаційних адміністрацій «ЛНР» Плотницького на Пасічника у 2016 році у Пілавова почався конфлікт з Пасічником.



Сім'я Пілавових сильно інтегрована в різні структури окупаційної влади (брат — депутат окупаційної ради від «Единой России», син — працівник окупаційного відділення генпрокуратури тощо), зазначає Лісянський. Завдяки зв'язкам та впливу Маноліс Пілавов тоді зберіг свою посаду.



2021 року крісло Пілавова знову захиталося, але тоді його підтримав окупаційний міністр МВС «ЛНР» Ігор Корнет. Однак після замаху 2023 року місце Корнета посів Олександр Камф. Також, за інформацією Лисянського, друга Маноліса, «генерального прокурора «ЛНР» Сергія Горенка було вбито внаслідок вибуху у 2022 році.



У 2023 році конфлікт між Пасічником і Пілавовим знову загострився, хоча наприкінці серпня 2023 року Путін нагородив Пілавова орденом «за заслуги» другого ступеня, силові органи окупанта проводили перевірки господарської діяльності «мера».

