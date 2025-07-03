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Путін повідомив, що сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом

03 липня 2025, 16:36

Путін повідомив, що сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом

Сьогодні Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом Сьогодні Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом

Очільник Кремля Володимир Путін сьогодні, 3 липня, проведе телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Про це Путін повідомив у ході відвідування виставки у рамках форуму «Сильні ідеї для нового часу», повідомляє Інтерфакс.

«Я сьогодні розмовлятиму з президентом США», — сказав Путін, коментуючи один із проектів, представлених на виставці.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у п'ятницю. Очікується обговорення раптової зупинки постачання американської зброї до Києва та потенційних майбутніх продажів.

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