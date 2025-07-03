Краматорський завод отримав міжнародний патент на САУ «Богдана»

ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» зареєстрував міжнародний патент (WO) на промисловий зразок самохідної артилерійської установки 2С22 «Богдана».



Запатентовано як повну версію САУ, так і окремий артилерійський модуль, призначений для встановлення на різні шасі. Про це повідомив портал BTVT.INFO.

За інформацією видання «Мілітарний», не виключено, що підприємство готується до організації виробництва установки за кордоном. Український завод регулярно проводить випробування модуля «Богдана» на різних типах шасі, що дозволяє розширювати можливості її адаптації.



У травні 44-а окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала нову модифікацію САУ «Богдана». Це щонайменше п'ята версія установки з різними типами бронекабін та базових платформ.



Згідно з описом патенту, артилерійська частина включає напівавтоматичний досилач. Проте, як уточнюють українські воєнні, в реальних бойових умовах він не використовується — конструктивні особливості не дозволяють одночасно проводити зарядку та наведення зброї, пише «Мілітарний».

Нагадаємо, українські розробники у пошуку нових технологій швидкого очищення територій від мін.