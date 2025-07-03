У російській Удмуртії дрони атакували електрогенераторний завод: співробітників евакуювали — ЗМІ

Видання ASTRA повідомляє, що в російському місті Сарапуль в Удмуртії після атаки безпілотника пролунав вибух.
Зазначається, що у Сарапулі знаходиться електрогенераторний завод, який випускає електрогенератори для нафтогазової промисловості та машинобудування.
Мешканці повідомляють про евакуацію працівників заводу.
За словами місцевих мешканців, був удар, а вранці у місті знову глушили зв'язок.
Раніше глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що регіон атакували як мінімум два безпілотники. Один не досяг цілі, а другий влучив у технічні споруди, але не в Іжевську (де конкретно — не уточнюється).
Наразі ліквідуються наслідки.
Нагадаємо, чотири цехи з виробництва БПЛА було пошкоджено на іжевському військовому заводі «Купол» після атаки безпілотників 1 липня. Роботу підприємства призупинено.
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