У російській Удмуртії дрони атакували електрогенераторний завод: співробітників евакуювали — ЗМІ

Безпілотники атакували завод у російській Удмуртії. Ілюстративне фото

Видання ASTRA повідомляє, що в російському місті Сарапуль в Удмуртії після атаки безпілотника пролунав вибух.

Зазначається, що у Сарапулі знаходиться електрогенераторний завод, який випускає електрогенератори для нафтогазової промисловості та машинобудування.

Мешканці повідомляють про евакуацію працівників заводу.

За словами місцевих мешканців, був удар, а вранці у місті знову глушили зв'язок.

Раніше глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що регіон атакували як мінімум два безпілотники. Один не досяг цілі, а другий влучив у технічні споруди, але не в Іжевську (де конкретно — не уточнюється).

Наразі ліквідуються наслідки.

Нагадаємо, чотири цехи з виробництва БПЛА було пошкоджено на іжевському військовому заводі «Купол» після атаки безпілотників 1 липня. Роботу підприємства призупинено.